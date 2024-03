Italia-Ecuador | Pellegrini sblocca il risultato con un siluro mancino da fuori area VIDEO

(Di domenica 24 marzo 2024) Non solo con la Roma, il momento magico di Lorenzoprosegue anche in Nazionale. Con la ‘numero 10’ sulle spalle, il trequartistailin New Jersey, portando in vantaggio l’nell’amichevole contro l’dopo neanche tre minuti di partita. Pregevole conclusione mancina di controbalzo daper, il quale si candida a essere un perno della Nazionale di Spalletti ai prossimi Europei. SportFace.

