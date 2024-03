Italia-Ecuador | orario tv e ultimissime Le scelte di Spalletti per l’amichevole in Usa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Harrison (Stati Uniti d'America), 24 marzo 2024 – Seconda amichevole negli Usa per l', che dopo aver sconfitto 2-1 il Venezuela affronta l'alla Red Bull Arena di Harrison, in New Jersey, che ospita le gare dei NY Red Bulls (MLS), club di proprietà dell’azienda austriaca dal 2006. Inaugurato nel 2010, lo stadio può accogliere circa 25.000 spettatori. Una sfida, quella contro i sudamericani, in occasione della quale il commissario tecnico Lucianopotrà provare giocatori diversi rispetto a quelli protagonisti nel test di giovedì. Il tutto per schiarirsi le idee riguardo a chi convocare per l'Europeo in programma quest'estate. Le curiosità Terzo confronto diretto dopo quelli del 2002 a Sapporo (Mondiale Giappone/Corea, 2-0) e del 2005 a New York (amichevole, 1-1) fraed ...