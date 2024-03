Italia-Ecuador | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di domenica 24 marzo 2024) L'torna in campo per la seconda amichevole negli Stati Uniti. Dopo aver battuto 2-1 il Venezuela giovedì al Chase Stadium...

Prove generali per l'Italia di Luciano Spalletti, che da giugno sarà impegnata all'Europeo in Germania per difendere il trofeo... (calciomercato)

Si scaldano i motori con le amichevoli di lusso in vista dell'Europeo: la Germania vince in Francia (0-2), mentre l'Inghilterra perde in casa contro un bel Brasile (gol del non ancora maggiorenne ... (firenzepost)

Italia in campo stasera: chance per Folorunsho - Seconda e ultima amichevole di questa pausa Nazionali per l’Italia: gli uomini di Spalletti alle ore 21 affronteranno infatti l’Ecuador in amichevole (diretta su RAI 1). Possibile chance per il ...calciohellas

Nazionali, i granata in campo: out Buongiorno, spazio a Bellanova - Seconda amichevole degli azzurri di Spalletti: a New York alle 21 l'Italia affronterà l'Ecuador. Se Buongiorno è stato schierato titolare contro il Venezuela, questa volta dovrebbe essere il turno di ...toronews

Ecuador-Italia in radio: dove ascoltarla in radiocronaca diretta - Domenica 24 marzo va in campo Ecuador-Italia, secondo incontro della tournée americana della nostra nazionale di calcio. Si gioca negli USA, a Harrison, New Jersey. La diretta streaming di ...radiomusik