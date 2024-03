Italia-Ecuador | le formazioni ufficiali | Spalletti ne cambia 11 | debutto per Bellanova

L’Italia negli Stati Uniti, e ancora più nello specifico alla Red Bull Arena di Harrison nel New Jersey, rimanda ai mondiali del 1994 e soprattutto alla fase a gironi giocate per due terzi a pochi ... (infobetting)

DIRETTA | Italia-Ecuador: Zaccagni ancora fuori, due debutti tra gli Azzurri - AGGIORNAMENTo ORE 20:10 - Due debutti per l’Italia. Prima apparizione in maglia azzurra questa sera per il torinese Bellanova e Vicario, portiere del Tottenham. Pochi minuti al fischio d'inizio di ...lalaziosiamonoi

AMICHEVOLE - Italia-Ecuador, le formazioni ufficiali: Raspadori guida l'attacco - Sono ufficiali le formazioni di Italia-Ecuador, amichevole in programma alla Red Bull Arena di Harrison, in New Jersey, alle 21 Italiane. Al centro dell'attacco il Spalletti sceglie Giacomo Raspadori, ...napolimagazine

Ecuador-Italia, le formazioni ufficiali: Spalletti lancia 4 nerazzurri dal 1' - Le scelte dei due allenatori in vista dell'amichevole tra l'Italia e l'Ecuador, seconda gara degli Azzurri negli USA ...fcinter1908