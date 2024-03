Italia-Ecuador | l’amichevole live | 1-0 | gol di Pellegrini Zaniolo serve Raspadori | il tiro è alto Al via il secondo tempo | entra Di Lorenzo per Bellanova

L’ Italia è in campo per la seconda amichevole di preparazione a Euro2024. La squadra di Luciano Spalletti si è schierata contro l’Ecuador con la difesa a 3 e questa volta con calciatori adatti al ... (calcioweb.eu)

TJ - Ecuador-Italia 0-1 - E' iniziato il secondo tempo! Entra Di Lorenzo al posto di Bellanova - 21.55 - FINE PRIMO TEMPO: Italia in vantaggio contro l'Ecuador grazie alla rete di Pellegrini arrivata appena dopo tre minuti dall'inizio della gara, poi diverse le occasioni per il raddoppio degli ...tuttojuve

DIRETTA | Italia-Ecuador 1-0: inizia la ripresa, un cambio per Spalletti - Italia - Ecuador 1-0 (3' Pellegrini) Italia (3-4-2-1): Vicario, Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, ...lalaziosiamonoi

TJ - Ecuador-Italia 0-1 - Squadre in campo per il secondo tempo, pronto un cambio per Spalletti - 22.09 - Le squadre sono rientrate in campo. Tutto pronto per il secondo tempo, c'è un cambio per Spalletti.tuttojuve