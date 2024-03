Italia-Ecuador | formazioni ufficiali live e la partita in diretta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Harrison (Stati Uniti d'America), 24 marzo 2024 – L’affronta l’alla Red Bull Arena di Harrison, in New Jersey nella seconda amichevole di preparazione agli Europei dopo la vittoria per 2-1 con il Venezuela. In attesa delle, si va verso una sfida con queste disposizioni in campo a partire dalle 21 orana.(3-4-2-1) Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Zaniolo, Pellegrini; Raspadori. Allenatore: Spalletti.(3-4-2-1): Dominguez; Torres, Pacho, Hincapié; Preciado, Gruezo, Caicedo, Estupinan; Paez, Mena; Caicedo. Allenatore: Sanchez. ARBITRO: Jon Freeman (Usa).