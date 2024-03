Italia-Ecuador 2-0 | gol di Pellegrini e Barella

(Di domenica 24 marzo 2024) Spalletti: "Bilancio positivo dopo amichevoli" L'batte l'2-0 con un gol in apertura dial 3' con un tiro da fuori e e uno in pieno recupero dial 94' con un tocco morbido su passaggio di Orsolini. In realtà il risultato non rende giustizia all'impegno della giovane squadra latinoamericana che soprattutto

