Italia | Donnarumma in panchina contro l'Ecuador | Barella capitano

Gigio Donnarumma è stato protagonista di un'ottima partita nel corso di Venezuela-Italia. Il portiere azzurro ha para to un rigore , il primo nei 90' con la maglia della Nazionale maggiore: "Me ... (fanpage)

Italia – Donnarumma : “Contento per la squadra, questa sfida ci servirà per il futuro” Italia – Gianluigi Donnarumma , portiere della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky ... (terzotemponapoli)

Ecuador-Italia, le formazioni ufficiali: Spalletti lancia 4 nerazzurri dal 1' - Le scelte dei due allenatori in vista dell'amichevole tra l'Italia e l'Ecuador, seconda gara degli Azzurri negli USA ...fcinter1908

Italia-ecuador, la formazione azzurra: Vicario in porta e turn over totale - Vicario in porta al posto di Donnarumma, e un'Italia che si concede al turn over totale: Luciano Spalletti cambia tutti e undici i titolari della seconda ...sportmediaset.mediaset

Italia-Ecuador, Vicario in porta al posto di Donnarumma e turnover totale per gli azzurri - Vicario in porta al posto di Donnarumma e un’Italia che si concede al turn over totale: Luciano Spalletti cambia tutti e undici i titolari della seconda amichevole con l’Ecuador, che a New York chiude ...gazzettadiparma