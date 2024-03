Italia | De Grandis | «Retegui | due gol perfetti Sulla difesa a tre…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 24 marzo 2024) Stefano De Grandiis è intervenuto per parlare della Nazionale, analizzando vari aspetti della selezione di Spalletti Stefano De. giornalista di Sky, ha parlato dell’e dell’amichevole vinta a New York contro il Venezuela. In vista della sfida con l’Ecuador, ecco le sue parole. SPALLETTI – «In generale Spalletti dice che si può sempre costruire