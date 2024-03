Italia | Buffon | “Euro 2024? Non so dove arriveremo | ma di una cosa sono certo”

Un tifoso d’eccezione. Nel pomeriggio di ieri a Miami, la seconda serata in Italia, la Nazionale di calcio allenata da Luciano Spalletti è giunta negli Stati Uniti per preparare le amichevoli contro ... (oasport)

TJ - Italia-ECUADOR - Alle 21 azzurri in campo per la seconda amichevole. La formazione ufficiale: nessun bianconero in campo dal 1' - 20.00 - Amici di TuttoJuve.com, benvenuti alla diretta scritta di Ecuador-Italia, seconda ed ultima amichevole di questa pausa per gli azzurri che hanno già giocato lo scorso giovedì e hanno battuto 2 ...tuttojuve

Buffon, Chiellini e Cannavaro a tavola insieme a New York in una pizzeria napoletana - I tre, assieme al presidente della Figc Gravina, si sono ritrovati al "Ribalta" in una cena organizzata dall'Adidas, sponsor tecnico degli azzurri ...gazzetta

Calcio, la nuova Italia di Spalletti stasera a New York contro l’Ecuador, formazione con 11 cambi - Calcio, a nuova Italia di Spalletti stasera a New York contro llunedì ’Ecuador. Formazione con 11 cambi, lunedì rientro a Roma.blitzquotidiano