Isola 2024 | svelati cinque nuovi naufraghi | tra loro anche una famosissima sportiva italiana | ecco chi

(Di domenica 24 marzo 2024) Sta iniziando a prendere forma il cast della prossima edizione de L’dei Famosi, il reality show condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria a partire dal prossimo 8 aprile.quest’anno dopo diversi calciatori come, fra gli altri, Abdelkader Ghezzal, Stefano Bettarini, Totò Schillaci e l’iconica bandiera della Lazio Paul Gascoigne, i fratelli Maddaloni, l’ex puglie Clemente Russo, l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino nelle vesti di invito, non mrà la quota, che verrà rappresentata da una delle sportive che hanno maggiormente reso orgogliosa l’Italia, ovvero Valentina Vezzali. Stando a quanto trapelato da TvBlog, dovrebbe sbarcare in Hondurasl’ex schermitrice. Considerata come una delle migliori schermitrici di sempre, la Vezzali ha vinto ...