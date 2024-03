Islam | piccolo grande eroe di Mosca | a 15 anni ha salvato 100 persone dall’attentato nella sala concerti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024), 24 marzo 2024 – Il suo nome èKhalikov. Ha 15ed è di origine azera. E al Crocus ha100è uno studente moscovita che lavora part-time nel guardaroba al Crocus e stava lavorando anche la sera dell'attacco. Non appena ha sentito i colpi di arma da fuoco ha capito quel che stava succedendo e ha gestito una situazione che richiedeva straordinaria resilienza. A man lays flowers at a makeshift memorial in front of the Crocus City Hall, a day after a gun attack in Krasnogorsk, outside Moscow, on March 23, 2024. Camouflaged assailants opened fire at the packed Crocus City Hall in Moscow's northern suburb of Krasnogorsk on March 22, 2024, evening ahead of a concert by Soviet-era rock band Piknik in the deadliest attack in ...