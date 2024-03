Ira di Zelensky contro lo zar | L’Ucraina è il capro espiatorio È il solito metodo da Kgb

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Skorbim, piangiamo. La Russia è tappezzata da insegne luminose e cartelli che riportano questa semplice parola sotto a una candela accesa. Nel Paese sono spuntati centinata di memoriali spontanei, con tante persone che hanno voluto depositare un fiore, un biglietto, un lume. Un clima di sommesso cordoglio, un popolo che sembra non aver ancora realizzato completamente cosa sia successo ed è in balìa delle televisioni nazionali, che per lungo tempo hanno ignorato la notizia, e i canali Telegram dove, come sempre, si trova di tutto, da fonti con informazioni selezionate e verificate a bacheche piene di dietrologia. Un dolore profondo, che potrebbe trasformarsi in rabbia e che quindi va indirizzato verso la causa che il governo centrale ritiene più utile e che, con poca fantasia è. Fin dai primi minuti dopo l’attentato il Cremlino ce la sta mettendo tutta per ...