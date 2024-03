Inzaghi ridisegna la squadra | la probabile formazione di Inter-Empoli

(Di domenica 24 marzo 2024)non potrà schierare il suo undici-tipo ine lo dimostra lache si sta sviluppando durante la sostanazionale. C’è ancora tempo per recuperare alcuni titolari acciaccati ma nel frattempo la situazione non è certo delle migliori– A poco più di una settimana dal’attesa in casa nerazzurra inizia a farsi leggermente più nervosa del previsto. Con praticamente metà rosa ancora in giro per il mondo al seguito delle rispettive Nazionali, Simonedeve fare i conti con le ultime notizie. Agli infortuni non ancora smaltiti si aggiungono quelli di Yann Sommer e Stefan de Vrij, che rischiano di saltare il prossimo Monday Night ...

