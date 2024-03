Investe una coppia e fugge | arrestato 51enne | rifiuta l’alcol test Gravissimi l’uomo e la donna travolti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 24 marzo 2024) Onigo (Treviso), 24 marzo 2024 –unacon l’auto, non si ferma a prestare soccorso e. Ma nella notte viene rintracciato dai carabinieri e: si tratta di unche dovrà rispondere di lesioni personali stradali gravissime, fuga in seguito a incidente con danni alle persone e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolemici. L'uomo, intorno alle 22 circa di ieri sera, avrebbe travolto unaa passeggio a Pederobba, frazione Onigo, mentre era alla guida della sua Ford. I due investiti sono stati portati in ospedale in gravi condizioni: sono un uomo e una50enni residenti nel bresciano ma domiciliati nel piccolo centro del trevigiano. La fuga e l’arresto L'investitoreè fuggito dal luogo dell'incidente ...