Investe l’ex con l’auto | scende e urla | “Come mai non sei morto? Non ti ho ammazzato?”

(Di domenica 24 marzo 2024) Follia a Taranto dove una donna di 45 anni è stata arrestata per tentato omicidio. “mai non ti homai non sei?”, avrebbe detto la donna, che poi avrebbe provato ad investirefidanzato, lanciandosi con, su cui viaggiava anche la figlia di sette anni, contro l’uomo che stava passeggiando sul marciapiede. L’episodio è avvenuto venerdì. Non contenta, dopo averlo travolto, sarebbe scesa dalla vetturando a squarciagola una serie di insulti. Inizialmente si era pensato ad un normale incidente, ma successivamente – raccontano i media locali – è emersa l’ipotesi di un atto volontario per motivi passionali. La vettura si è schiantata contro il muro di un edificio e le vetrine di un bar: la vittima è rimasta incastrata sotto il paraurti ...

