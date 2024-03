Inter | quali partite può saltare Sommer

(Di domenica 24 marzo 2024) Yannlascia il ritiro della nazionale svizzera e riceve l’autorizzazione per rientrare subito in Italia, dopo il problema alla...

Le partite dei quarti e delle semifinali di Europa League , Milan-Roma e Atalanta-Liverpool, rientrano nel palinsesto tv della Rai in base agli accordi sanciti per la diretta tv di alcuni dei match ... (fanpage)

Brutte notizie in casa Inter, Stefan de Vrij è stato costretto a lasciare il ritiro dell’Olanda per un problema muscolare. Nello... (calciomercato)

Ma non era l’Inter la regina dei parametri zero | Ibra come Marotta: preso gratis in Bundesliga il nuovo #9 - Ibrahimovic segue l'esempio di Marotta e prende a parametro zero il nuovo numero nove del Milan. Arriva gratis dalla Bundesliga.dotsport