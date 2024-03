Inter | critiche per Thuram | «Nessun 9 crea problemi a Giroud»

L’Inter questa sera affronta il Napoli dopo l’eliminazione in Champions League per mano dell’Atletico Madrid. Stramaccioni ritiene l’accoglienza dei tifosi una cosa grandiosa mentre non concorda con ... (inter-news)

I Ferragnez non pubblicano più i volti dei figli sui social I Ferragnez non smettono di far discutere: ad attirare le critiche dei follower , questa volta, è stata la decisione di Fedez e Chiara ... (tpi)

Cancelo: "Guardiola ha mentito! Manchester City ingrato con me" - Joao Cancelo non ci sta. Il difensore ex Inter e Juventus ha rilasciato una lunga Intervista ad A Bola rispondendo alle critiche di qualche anno fa, ai tempi del Manchester City, di Pep Guardiola, che ...gianlucadimarzio

“Ha perso un’occasione”: adesso Thuram diventa un caso - Nonostante l’ottima stagione al suo debutto in Serie A con la maglia dell’Inter, per Marcus Thuram non mancano le dure critiche. Soprattutto in patria, dove, la Nazionale francese del commissario tecn ...calciomercato

Thuram, mega flop con la Francia: L'Équipe lo stronca con un voto pessimo - Sconfitta e dure critiche per la Francia dopo il 2 a 0 subito contro la Germania ad opera di Wirtz e Havertz. La nazionale di Deschamps non ha giocato una buona partita e la conferma è arrivata non ...tuttosport