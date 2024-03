Insigne e Bernardeschi giocolieri | gli avversari impazziscono | non si guardano nemmeno

(Di domenica 24 marzo 2024)incantano con la maglia del Toronto contro Atlanta. Tre colpi di tacco in pochi secondi ein palla.

Toronto – Atlanta United 1-0: Spicer sblocca il match! Ecco le immagini del gol – VIDEO - Va in scena alla BMO la gara tra il Toronto di Insigne e Bernardeschi e l’Atlanta United. È Tyrese Spicer al 36’ a sbloccare il match.Ecco qui di seguito le immagini del gol: ...generationsport

Insigne: «La Mls è snobbata, io vicino di casa di Bernardeschi. Il Napoli si riprenderà» - L’ex attaccante azzurro è dal 2022 in Canada, al Toronto Fc, pensa al Napoli e lancia un messaggio al Ct Spalletti: «Io sono sempre a disposizione per la Nazionale» ...corriere

Cosa è successo davvero tra Insigne e l'allenatore del New York City - Nelle ultime ore in molti si sono chiesti cosa sia successo tra Lorenzo Insigne e l'allenatore del New York City. Ecco l'episodio incriminato.news.superscommesse