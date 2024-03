Inimitabili | da stasera in tv un nuovo programma di Rai 3 | le anticipazioni

(Di domenica 24 marzo 2024) Ha inizio oggi, 24 marzo 2024, dalle 23.15 su Rai 3, ildi Rai Cultura dal titolo "", condotto dall'attore e regista Edoardo Sylos Labini. Storie di grandi artisti, anticonformisti e unici, narrate in una struttura che abbraccia teatro, voci di esperti e riprese di...

I programmi in tv oggi, 24 marzo 2024: film e intrattenimento: 21:20 - Indovina chi viene a cena 23:15 - Inimitabili St 2024 - Gabriele d'Annunzio 00:00 - TG3 ... IT 19:39 - TERRA AMARA - 10 20:30 - STASERA ITALIA 21:20 - ZONA BIANCA 00:52 - DIECI ITALIANI PER UN ...

GialappaShow, ultima puntata stasera con Carolina Crescentini: A guidare lo show, tra siparietti in studio e sketch in collegamento, le inimitabili voci ... Stasera toccherà alla Crescentini, memorabile Corinna Negri nella serie comica "Boris" . Arriva anche un ...