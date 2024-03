Infermieri fidanzati (fuori servizio) salvano ragazzo in arresto cardiaco sulla metro di Milano. Chi sono - Si trovavano entrambi nella metropolitana di Milano della Linea M2 i due giovani Infermieri (fidanzati) che, al rientro dai loro turni di lavoro, hanno salvato la vita ad un ragazzo colpito ...ilmattino

“Infermieri fuori servizio e fidanzati salvano un giovane in arresto cardiaco sulla metropolitana di Milano - In una serata come tante nella frenetica Milano, due giovani Infermieri, Simone Oliva di Castellamare di Stabia e Francesca Taddio di Orsomarso, hanno trasformato un tragico evento in una ...baritalianews

Mo: Mezzaluna Rossa, '364 operatori sanitari uccisi a Gaza dal 7 ottobre' - Gaza, 23 mar. (Adnkronos) - La Mezzaluna Rossa Palestinese ha dichiarato su X che 364 operatori sanitari, tra cui medici, Infermieri e paramedici, sono stati uccisi dall’esercito israeliano dall’inizi ...lanuovasardegna