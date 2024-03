Incubo infortuni per il Milan? Dopo Kalulu si ferma Kjaer | emergenza in difesa

Il viaggio di lavoro di Fedez non è iniziato nel migliore dei modi. Dopo aver calorosamente salutato la famiglia, il cantante è partito per Miami . In molti si son domandati il motivo dell’assenza ... (ilfattoquotidiano)

Sosta da Incubo per De Rossi - In sintesi, la sosta per le Nazionali non ha portato soltanto riposo e riflessione, ma anche un’ondata di infortuni che mette a dura prova il Lecce e il suo allenatore, che devono ora trovare ...calciolecce

infortuni Inter, altra tegola in difesa e Incubo per Inzaghi - La sosta per le Nazionali continua a non fare favori all’ Inter in merito agli infortuni dei propri giocatori. Dopo che i nerazzurri sono già in ansia per le condizioni di Stefan de Vrij (rientrato ...calcioinpillole

Menez-Bari, matrimonio fallito: infortunio, crisi e possibile risoluzione - Vedere Jeremy Menez indossare la maglia della propria squadra del cuore, per qualsiasi tifoso, non può non accendere. Soprattutto se si parla di Serie B e di una.calciomercato