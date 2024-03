Incontro sul futuro di Piazza Garibaldi Mercoledì 27 marzo

(Di domenica 24 marzo 2024) Un nuovo appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per continuare il dialogo sull’importante progetto di riqualificazione di. Questo secondopubblico è fissato per27alle ore 18:00, presso l’aula magna della scuola secondaria Manzoni. Durante il confronto sul tema di, l’Assessore alla Viabilità Ivano Marchiol avrà l’opportunità di illustrare i risultati emersi dal recente questionario svolto, strumento voluto fortemente dall’Amministrazione per coinvolgere attivamente la comunità nel processo decisionale suldella. Facendo fede alle preziose indicazioni emerse dai questionari sono stati acquistati infatti gli arredi tattici provvisori, che saranno ...

"Ho un dolore dentro, me l'ha cacciato via come un cane che stava abbaiando. Probabilmente stava infastidendo i presenti, emettendo dei suoni gutturali tipici della sindrome che lo affligge". La ... (today)

Tragedia sul lavoro: marinaio muore schiacciato nel porto di Napoli - Ancora una morte sul lavoro, questa volta all’interno del porto di Napoli. La vittima è un marinaio di 45 anni. Il fatto risale alla serata di ieri: erano circa le 20, l’uomo stava lavorando a bordo d ...ilgiornalelocale

Terni, alla comunità Incontro una decina di minorenni vogliono uscire dal tunnel della tossicodipendenza - TERNI - «E’ giusto dare la notizia di cronaca del sequestro della cocaina rosa ma bisogna anche spiegare i danni che questa sostanza produce. Altrimenti rischiamo di inculcare nei ...ilmessaggero

Avellino, per i lupi è la stagione dei mille rimpianti - Succede di tutto al “De Cristofaro” in un derby rocambolesco, il Giugliano ribalta e manda ko l'Avellino per 3-2. Lupi in vantaggio con Patierno. Finale di primo tempo ...ilmattino