Incidenti montagna | alpinista precipita e muore in Valle d' Aosta

(Di domenica 24 marzo 2024) Unè morto a seguito di una caduta mentre scendeva dalla Becca Etresenda, nelladel Gran San Bernardo, inD'. La vittima era assieme ad una compagna di cordata. Verso le 15.30 i due procedevano lungo il canale ovest in corda doppia quando, all'improvviso, l'uomo, a causa del probabile cedimento di un ancoraggio, èto. L'allarme e i soccorsi La donna ha dato l'allarme e sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano che ha recuperato il corpo dell'in un luogo impervio, constatandone il decesso. La donna, che si trovava in una posizione difficile, con un alto rischio dire, è stata recuperata, illesa, con l’elicottero. Le indagini sono affidate alla guardia di finanza di Cervinia.

