Incidente sulla litoranea Perde il controllo della moto e va a sbattere | grave centauro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 24 marzo 2024) Pubblicato il 24 Marzo, 2024 Dopo lo scontro tra due auto ed un pulmino di ieri, ancora unnel Salento. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi è ha coinvolto unciclista che era a bordosuainsieme ad altri amici e stavano percorrendo lasalentina in direzione di Porto Badisco. I centauri si trovavano in zona Santa Cesarea. L’uomo, per cause ancora tutte da chiarire e specificare, ha perso ildel suo mezzo durante una curva ed è terminato rovinosamente sull’asfalto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti lastava viaggiando ad alta velocità.nel Salento,trasportato d’urgenza in Ospedale Ilè stato soccorso ...