Incidente sul lavoro in una nave nel porto di Napoli | marinaio 45enne di Trapani schiacciato dal semirimorchio

Incidente stradale sulla tangenziale est a Lecce: scontro fra due auto e un pulmino con a bordo alcuni ragazzini . Cinque i feriti trasportati in ospedale. L'impatto è avvenuto nel... (quotidianodipuglia)

A folle velocità sulla litoranea salentina: motociclista perde il controllo. Ricoverato in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione un motociclista , che insieme ad altri amici... (quotidianodipuglia)

Tragico Incidente a Taranto: Luigi Chetta perde la vita a 29 anni nello schianto mortale - Un'altra giovane vita stroncata nel cuore della notte. Un dramma che ha sconvolto l'intera comunità che oggi si trova a piangere uno ...41esimoparallelo

24enne morto in un Incidente tra Pabillonis e Guspini in Sud Sardegna, l'auto si è ribaltata nella notte - Ad avere la peggio è stato il centauro, morto sul colpo ad appena 24 anni. Altre tre persone sono rimaste lievemente ferite. Forse ti può interessare Morti due motociclisti in Incidente a Suno vicino ...notizie.virgilio

Incidente tra auto e moto: gravissimo il centauro - Reggio Emilia, 24 marzo 2024 – Gravissimo Incidente stamattina alle 9 lungo la Sp19 a Carpineti, in via Casteldaldo, all'incrocio nei pressi della 'Capannina', dove si sono scontrati una Citröen e una ...ilrestodelcarlino