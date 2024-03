Incidente nel Padovano | sei feriti | ci sono anche due bambini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 24 marzo 2024) Padova, 24 marzo 2024 – Il bilancio di untra tre auto oggi nelè di sei, tra cuidue. Lo scontro ha coinvolto tre auto, due delle quali finite in un fossato, ed è avvenuto intorno alle 16:15 di oggi in via Mestrina a Mestrino lungo la SR 11. I pompieri, arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto una persona rimasta incastrata. Le sette persone rimaste coinvoltestate assistite dal personale del Suem accorso con più ambulanze, sei di loro, tra cui i due, trasin pronto soccorso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuocoterminate dopo circa un'ora.