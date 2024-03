Incidente al porto di Napoli | marinaio morto schiacciato durante una manovra | aveva 45 anni

(Di domenica 24 marzo 2024), 24 marzo 2024 –mortale sul lavoro all’interno deldi, dove undi 45è rimasto vittima su una naveunaprima della partenza. L’è avvenuto ieri sera, verso le 20, e l'uomo originario di Trapani stava lavorando a bordo della nave Antares della Gnv e stava ultimando le manovre di carico prima della partenza, quando è rimastodalla ralla, intenta a posizionare un semirimorchio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il45enne non si sarebbe accorto dellaed è rimasto, morendo sul colpo. Lascia la moglie e due figlie. I sindacati: “Un’altra morte assurda” La ...

Un aereo militare da trasporto dell'esercito russo è precipitato e si è schianta to al suolo in fase di decollo nella regione di Ivanovo. L' aereo che trasportava almeno 15 persone oltre ad armi e ... (panorama)

Ente porto, chieste le dimissioni o l’allontanamento di Valentino Ferrante - GIULIANOVA – Il Presidente dell’Ente porto di Giulianova, Valentino Ferrante è stato condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta distrattiva, un reato che demolisce ogni rapporto ...ekuonews

Grave Incidente sulla statale 113 tra Isola e Palermo, quattro feriti gravi in ospedale - Un Incidente è avvenuto sulla statale 113 tra Palermo e Isola delle Femmine. Il bilancio è di quattro feriti, due dei quali ricoverati in codice rosso. A scontrarsi in prossimità di una curva sono ...blogsicilia

Incidente in A13: fuori strada con l’auto, è gravissimo - L’uomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo a causa dello schianto: portato all’ospedale Maggiore, è in Rianimazione ...ilrestodelcarlino