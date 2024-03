Incidente a Taranto | auto si schianta contro un muro nella notte | Luigi muore a 29 anni

Poltrona elettrica prende fuoco in casa a Martina Franca vicino Taranto: donna di 80 anni muore per esalazioni - Un'anziana di 80 anni è morta in casa a causa di un incendio originato dalla sua poltrona elettrica. La donna avrebbe perso la vita per le esalazioni ...notizie.virgilio

Si lancia con l'auto contro l'ex, lui resta ferito e lei urla: "Perché non sei morto" - Si è lanciata con l'auto, in cui c'era anche la figlia di sette anni, contro il suo ex che stava passeggiando sul marciapiede. E, dopo averlo travolto, è scesa dall'auto e ha urlato: "Perché non sei m ...today

Ennesimo Incidente mortale sulle strade pugliesi: 29enne muore dopo essere uscito fuori strada nel Tarantino - Un giovane di 29 anni, Luigi Chetta, è morto in un Incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale 129 che da Sava conduce a Torricella (Taranto). La vittima era alla guida di una Fiat I ...trmtv