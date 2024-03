Incendio nella notte | intera famiglia distrutta | Luisella | Gianni e Davide muoiono così

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 24 marzo 2024), una tragedia ha colpito il cuore di Sottomarina di Chioggia, esattamente in via Roma, dove un devastanteha spezzato la vita di tre persone. Le vittime sono membri della stessaBoscolo Scarmanati, 64 anni, suo figlioBoscolo Scarmanati, 27 anni, eVeronese, 59 anni, madre e moglie. LaBoscolo Scarmanati è ben conosciutacomunità locale, essendo i proprietari del camping Smeraldo, situato a Ca’ Lino. Gli eventi si sono svolti in modo tragico e improvviso, con l’che è divampato attorno alle 00:30. Secondo le prime ricostruzioni, l’ha avuto origine al piano terra dell’abitazione, mentre la...