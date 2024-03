Incendio nella notte | appartamento va a fuoco | bilancio tragico

Tre persone della stessa famiglia sono morte in un incendio scoppiato nella notte in un’abitazione a Sottomarina di Chioggia (Venezia). Le vittime sono Gianni Boscolo Scarmanati 64enne, la moglie ... (ilfattoquotidiano)

Sono tre persone della stessa famiglia le vittime di un incendio scoppiato la notte scorsa in una casa a Sottomarina di Chioggia , in provincia di Venezia. Gianni Boscolo Scalmanati, 64 anni, la ... (open.online)

Incendio in casa, sterminata una famiglia - SOTTOMARINA - Il fumo e le fiamme li hanno sorpresi nella notte, e non hanno lasciato loro scampo. Una terribile tragedia ha colpito una famiglia residente a Sottomarina, in via Roma. Tre anime perse ...polesine24

Rogo in casa nella notte: morti madre, padre e figlio - La tragedia a Sottomarina, vicino a Venezia: i tre dormivano al piano di sopra e sarebbero morti a causa del fumo ...unionesarda

Il camping a Isola Verde, il volontariato in parrocchia: la famiglia distrutta nell’Incendio di Sottomarina - Gianni Boscolo Scarmanati, il padre, era uno dei più noti grossisti del mercato ortofrutticolo di Chioggia. La sua famiglia è proprietaria del camping ...nuovavenezia.gelocal