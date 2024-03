Incendio nella notte a Sottomarina | mamma | papà e figlio muoiono in casa avvolta dalle fiamme

(Di domenica 24 marzo 2024) Gianni Boscolo Scarmanati 64enne, la moglie Luisella Veronese 59enne e il27enne Davide, sono morti in seguito a unscoppiatoloro abitazione adi Chioggia (Venezia). Indagini in corso.

Incendio in una casa a Sottomarina: morti padre, madre e figlio. «Uccisi dal fumo salito dal piano terra dell'abitazione» - Tragedia questa notte a Sottomarina di Chioggia in via Roma. Nell' Incendio di una abitazione hanno perso la vita tre persone. Le vittime sono padre, figlio e madre: Gianni Boscolo Scarmanati 64 anni, ...informazione