Incendio in una casa a Sottomarina | morti padre | madre e figlio «Uccisi dal fumo salito dal piano terra dell' abitazione»

Sottomarina, Incendio in casa: morti padre, madre e figlio: le vittime intossicate dal fumo - SOTTOMARINA (CHIOGGIA) - Incendio in casa a Sottomarina nella notte tra sabato 23 marzo e domenica 24 a Sottomarina, frazione di Chioggia: nel rogo hanno perso la vita tre persone: padre, ...ilmessaggero

Avellino, raid incendiario bruciate tre auto nel mirino un barista - Tre auto a fuoco poco prima dell'alba di ieri, intorno alle 4, all'interno del piazzale di un palazzo di via Annarumma ad Avellino. Si ipotizza il raid doloso. Le auto una Mercedes, ...ilmattino

Capanno in fiamme ad Alghero, auto a fuoco a Pattada - Intorno alle 22.30 di ieri, 23 marzo, la squadra del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Alghero è intervenuta in città, in località La Pussetta, per l'Incendio di un capanno adiacente ad una abitaz ...sardegnalive