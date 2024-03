Incendio in casa a Chioggia | morti Gianni Boscolo Scarmanati | la moglie Luisella Veronese e il figlio Davide

(Di domenica 24 marzo 2024) Domenica delle Palme tragica a(Venezia). Tre persone della stessa famiglia hanno perso la vita in undivampato nella notte nella loro. Le vittime sono, 64 anni, la, 59 anni e il, 27 anni. I tre dormivano al piano di sopra e sarebberoa causa del fumo, provocato dall’divampato al piano terra, attorno mezzanotte e mezza. Sul posto sono entrate in azione le squadre dei vigili del fuoco die Cavarzere e l’autoscala di Mestre. Il rogo ha interessato il piano terra dell’abitazione affiancata ad altre e disposta su tre livelli. L’allarme è stato ...

Incendio in una casa a Sottomarina , vi nella notte tra sabato 23 marzo e domenica 24 a Sottomarina , frazione di Chioggia: nel rogo hanno perso la vita tre persone, padre , madre e figlio , tutti di... (leggo)

incendio nella notte in un'abitazione Sottomarina di Chioggia , in provincia di Venezia. Tre persone hanno perso la vita. Le vittime sono una coppia di 64 e 59 anni e il loro figlio di 27. Le fiamme ... (televideo.rai)

Venezia, Incendio nella notte a Chioggia: tre vittime - Un'intera famiglia ha perso la vita nella notte tra sabato a domenica a Sottomarina di Chioggia (Venezia) in un Incendio che ha coinvolto un'abitazione. Padre ...lapresse

Venezia, Incendio in abitazione a Chioggia: 3 morti - E’ di tre morti il bilancio di un Incendio scoppiato nella notte in un’abitazione a più piani a Sottomarina di Chioggia, in provincia di Venezia. Le vittime sono una coppia, lui di 64 anni e lei di 59 ...sardegnalive

Chioggia, Incendio in un’abitazione: tre morti - Tre persone della stessa famiglia sono morte in un Incendio scoppiato nella notte in un’abitazione a Sottomarina di Chioggia (Venezia). Le vittime sono Gianni Boscolo Scarmanati 64enne, la moglie Luis ...tpi