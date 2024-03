In tutta Europa soffia forte il vento del sovranismo che sogna il bis di Trump

Renault 5 nuova icona elettrica alla conquista dell’Europa - Più che il Salone di Ginevra è stato il Salone di Renault. Perché il marchio francese, unico europeo presente al Palexpo svizzero spopola su tutta la linea. Con la nuova Scenic elettrica vince il tito ...quotidiano

Salerno, cervelli in fuga: l’esodo degli under 34 in Europa, in 3.514 lasciano la provincia - Scappare dall’Italia per cercare un lavoro migliore e una valorizzazione del proprio talento. Soprattutto di natura economica. Sono questi, in estrema sintesi, i motivi che spingono i ...ilmattino

Omaggio a Faber, Cristiano De Andrè il 16 luglio in piazza Europa - Cristiano De André omaggia il padre Fabrizio con il tour 'De André #DeAndré - Best Of Live', che toccherà diverse città italiane. Un viaggio emozionante attraverso le indimenticabili canzoni di Fabriz ...lanazione