In 25 mila per la Domenica delle Palme | Papa Francesco affaticato prega contro la guerra e le stragi

(Di domenica 24 marzo 2024)non ha letto l’omelia che aveva preparato per la messa. Introducendo i riti aveva mostrato una voce affaticata. Alla fine della lettura del Vangelo è seguito un momento di silenzio, poi direttamente il Credo senza l’omelia del. «Assicuro la mia preghiera per le vittime del vile attentato terroristico compiuto l’altra sera a Mosca . Il Signore li accolga nella...

I filmati degli uomini arrestati dopo l’attentato a Mosca diffusi dai russi. Persi i territori del Califfato, la minaccia torna in euro pa e la jihad ora è su scala regionale (corriere)

'Il Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, parla degli Infortuni del Milan . Bennacer e Pobega viaggiano verso il rientro . I tempi (pianetamilan)

In 4 mila hanno lasciato la scuola prematuramente - I giovani che hanno abbandonato la scuola prematuramente sono quasi mezzo milione, ovvero l'11,5 per cento della popolazione nella fascia di età compresa tra i 18-24 anni. Il dato è riferito al 2022 e ...rainews

Il Papa con voce affaticata, non legge l’omelia per Domenica delle Palme - Ultim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – Papa Francesco ha celebrato la messa delle Palme, in piazza San Pietro. Presenti sul sagrato circa 25 mila fedeli, secondo quanto riferisce la sala sta ...ticinonotizie

Grande festa per la Stramilano: battuto il record di presenze con 62 mila partecipanti - Nella Half Marathon si impongono Kimtai Antony (1:00:31), Towett Vincent Kimutai (1:00:41) e Waithira Simon Mwangi (1:00:43). Genaneh Anchinalu Dessie domina nella categoria donne (1:07:55) seguita da ...varesenews