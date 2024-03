In 25 mila a piazza San Pietro per la messa della domenica delle palme ma il Pontefice non tiene l' omelia  

(Di domenica 24 marzo 2024) AGI - 25i fedeli presenti in piazza Sanper la celebrazione. Papa Francesco ha preferito non tenere l'nella celebrazione. Dopo la lettura del Vangelo, si sono osservati dei minuti di silenzio per la riflessione personale e poi direttamente il Credo. "Assicuro la mia preghiera per le vittime del vile attentato terroristico compiuto l'altra sera a Mosca. Il Signore li accolga nella sua pace e conforti le loro famiglie e converta il cuore di quanti" "organizzano e attuano queste azioni disumane che offendono Dio il quale ha comandato 'Non ucciderai'". Cosi' Papa Franceco al termine dell'Angelus. "Preghiamo per tutti i ...

Milano , 23 marzo 2024 – Non è un corteo, ma un presidio , ridotto nei numeri, visto il Ramadan, quello che si è svolto nel pomeriggio a Milano per chiedere il cessate il fuoco a Gaza, e lo stop al ... (ilgiorno)

In una piazza San Pietro affollata, con oltre 25 mila fedeli radunati per partecipare alla celebrazione della Domenica delle Palme, evento che segna tradizionalmente l’inizio della Settimana Santa ... (thesocialpost)

Il Papa con voce affaticata, non legge l'omelia per Domenica delle Palme: ROMA " Papa Francesco ha celebrato la messa delle Palme, in piazza San Pietro. Presenti sul sagrato circa 25 mila fedeli, secondo quanto riferisce la sala stampa vaticana. Il Pontefice non ha però letto l'omelia che aveva preparato per la celebrazione della ...

Domenica Palme, Papa non legge omelia: 11.00 Domenica Palme, Papa non legge omelia Il Papa ha celebrato la Messa delle Palme, in piazza San Pietro, davanti a 25 mila fedeli. Non ha però letto l'omelia che aveva preparato. Alla fine della lettura del Vangelo, con la voce affaticata, si è raccolto in silenzio. La Domenica delle ...