(Di domenica 24 marzo 2024) Come se non bastassero le aspre polemiche a causa del mancato patrocinio di Regione Lazio per il prossimo Roma Pride, in programma il 15 giugno, il mondo Lgbt si spacca sulla pratica della maternità surrogata: “Sono contrario all'utero in affitto perché i bambini non si vendono e non si comprano”. Parole nette pronunciate al Tempo dallo storico esponente della comunità gay Aurelio Mancuso.