Il vero nemico è l' anestesia della guerra

(Di domenica 24 marzo 2024) La grandeci ha fatto perdere la memoria. La memoria del, il terrorismo di matrice islamica, protagonista del XXI secolo da quell'11 settembre 2001, quando il mondo cambiò. Presi come siamo a sragionare su tutto e tutti, impegnati nella classificazione di buoni e cattivi, come se Vladimir Putin prima dell'invasione dell'Ucraina fosse stato uno stinco di santo, ci siamo trovati la notte scorsa di fronte a un dilemma che non abbiamo il coraggio di confidare. Ci siamo sentiti confusi. Perché Mosca e i russi, i nostri nemici, avevano subito un attentato. E questo commando armato che ha ucciso decine e decine di persone somiglia molto al nostroglobale dell'era precedente al conflitto d'Ucraina: l'Isis, come è stato detto, nella versione riveduta e ...