Il problema dei 3 corpi | le differenze tra la serie Netflix e il romanzo originale

(Di domenica 24 marzo 2024) L'adattamento dide Ildei 3cambia diverse coordinate narrative e personaggi, per un respiro diverso e internazionale, restando però fedele al cuore al libro di Cixin Liu. Dopo anni di attesa, Ildei 3(leggi la recensione) è finalmente disponibile in streaming su. Una prima stagione dall'impianto produttivo ambizioso sviluppata da David Benioff e D.B. Weiss, che già con Game of Thrones ci avevano abituati a una scala traspositiva epica e impressionante. Sostituendo un mondo fantasy a uno fantascientifico, gli autori - insieme ad Alexander Woo - hanno adattato per il Colosso di Hastings uno dei romanzi di genere più seminali tra quelli del nuovo millennio, considerato il game changer della letteratura sci-fi orientale, più esattamente ...

La recente serie televisiva Il Problema dei 3 Corpi , tratta dal celebre romanzo di Liu Cixin, si è rapidamente trasformata in un fulcro di dibattito non solo per la sua trama avvincente, ma anche ... (ildifforme)

Gravi problemi economici per Cafu: messa all'asta villa da 7 milioni - Secondo UoL, l'ex Roma e Milan ha debiti per oltre 3 milioni di euro: per questo verrà messa all'asta la villa di Barueri ...sportmediaset.mediaset

OSPEDALI - Crollo dei posti letto: c’è un -40%, carenza di medici e personale sanitario: le situazioni più critiche - 18:18:10 CASERTA. Un vero e proprio crollo dei posti letto negli ospedali della Provincia di Caserta: a denunciarlo il responsabile della Sanità della Fp Cisl Nicola Cristiani. «Attualmente abbiamo at ...casertafocus

Non abbiamo più medici, ma il "prima gli italiani" fa saltare la sanità pubblica - "Il problema è che formare un medico ci costa quanto una Ferrari, quindi se in cinque anni vanno via 10mila medici è come se regalassimo 10mila Ferrari agli altri Stati" ci raccontava il segretario ...today