Il presidente argentino Milei parla dell’aborto

(Di domenica 24 marzo 2024) IlJavierha definito l’aborto un omicidio aggravato dal vincolo. Ilsull’aborto: è un omicidio IlJavierha espresso le sue opinioni sull’aborto in un post su X. “L’aborto è un omicidio aggravato dal vincolo e dalla sproporzione delle forze. Se stai vedendo

"Sento un profondo disprezzo per lo Stato . Io ritengo che lo Stato sia il nemico, penso che lo Stato sia un'associazione criminale": lo ha detto il presidente argentino Javier Milei , in ... (fanpage)

“ Telam è un’agenzia di propaganda kirchnerista. La chiuderemo”. Il presidente argentino Javier Milei , eletto quattro mesi fa e che già in passato ha dichiarato di non amare i giornalisti, ha ha ... (ilfattoquotidiano)

L’Opinione e Milei: grazie presidente! - L’Opinione delle Libertà, a quello di essere il giornale politico più antico d’Italia, raggiunge un nuovo importante primato ...opinione

Shock in Argentina per lo spot negazionista di Milei nella Giornata della memoria sui crimini della dittatura - Argentina, bufera su Javier Milei dopo la pubblicazione dello spot negazionista in vista della Giornata della Memoria ...notizie.virgilio

In Argentina attori in piazza contro i tagli di Milei, scontri - Buenos Aires, 15 mar. (askanews) - Cineasti, attori, studenti di cinema e altri lavoratori dell'industria cinematografica argentina si ...stream24.ilsole24ore