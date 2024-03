Il Prato vince il derby contro la Pistoiese | decide la rete di Sowe

Terza vittoria consecutiva e grande boccata di ossigeno per il Prato . Biancazzurri a quota 33 punti e fuori d alla zona play out dopo il successo al cardiopalma ottenuto contro il Certaldo. ... (sport.quotidiano)

Il derby sorride al Prato: la Pistoiese viene ancora sconfitta - Una partita noiosa e priva di contenuti tecnici viene decisa da una rete di Sowe nella ripresa. Pistoiese ora quintultima a +3 dal Progresso La Pistoiese viene sconfitta di misura al Melani nel derby ...pistoiasport

20 anni dopo: il Prato torna a vincere il derby sul campo della Pistoiese - Dopo un lungo recupero, 7 minuti, il Prato ha portato a casa una vittoria come quella di Pistoia che vale molto per la rivalità e per la classifica: adesso sono 8 i punti in più dei rivali, nel girone ...derbyderbyderby

