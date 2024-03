Il ponte più lungo del mondo | paura e speranza tra Scilla e Cariddi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 24 marzo 2024) Torre Faro è una frazione di Messina, sulla punta più a nord est della Sicilia, il lembo di terra dell’isola che più si avvicina alla Calabria. E’ qui che sorgerà la torre alta 400 metri che sosterrà sul versante siciliano dello Stretto, ilsospeso piùmai realizzato al. Centinaia di villette verranno demolite per far posto all’immenso cantiere che coprirà una vasta area da Contesse e Villafranca Tirrena. Cettina Lupoi vive qui da 20 anni. La sua è una delle 27 villette di un residence che verrà raso al suolo se o quando il cantiere verrà aperto. “Viviamo con una spada di Damocle sulla testa, in attesa di una notifica non ancora arrivata” mi dice. “E poi dove andremo? Hoche l’intera zona di Messina diventerà un immenso cantiere a cielo aperto. A causa degli scavi centinaia di altri edifici ...