Il Papa non tiene l' omelia e dopo la lettura del Vangelo resta in silenzio per alcuni minuti    

(Di domenica 24 marzo 2024) AGI - Circa 60 mila fedeli erano presenti in piazza San Pietro per la celebrazione della domenica delle palme e la recita dell'Angelus conFrancesco. Lo rende noto la Gendarmeria vaticana. Il Pontefice ha preferito non tenere l'ladel, si sono osservati deidiper la riflessione personale e poi direttamente il Credo. "Assicuro la mia preghiera per le vittime del vile attentato terroristico compiuto l'altra sera a Mosca. Il Signore li accolga nella sua pace e conforti le loro famiglie e converta il cuore di quanti" "organizzano e attuano queste azioni disumane che offendono Dio il quale ha comandato 'Non ucciderai'", ha dettoFranceco al termine dell'Angelus. "Preghiamo per tutti i fratelli ...

E' la prima volta che accade a una celebrazione nella Domenica delle Palme Il Papa non ha letto l'omelia preparata per la celebrazione della Domenica delle Palme in piazza San Pietro. La voce del ... (sbircialanotizia)

Città del Vaticano, 24 mar. - (Adnkronos) - Papa Francesco rimane a lungo in silenzio e non legge l' omelia alla celebrazione della Domenica delle Palme , dopo la proclamazione della Passione del ... (liberoquotidiano)

"Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle che soffrono a causa della guerra, in modo speciale penso alla martoriata Ucraina dove tantissima gente si trova senza elettricità a causa dell'intensità ... (liberoquotidiano)

