Il Papa affaticato | non tiene l’omelia | in silenzio davanti ai 25 mila fedeli di piazza San Pietro

(Di domenica 24 marzo 2024) In unaSanaffollata, con oltre 25radunati per partecipare alla celebrazione della Domenica delle Palme, evento che segna tradizionalmente l’inizio della Settimana Santa per i cattolici di tutto il mondo, si è consumato un momento di profonda riflessione.Francesco, solitamente al centro dell’attenzione per le sue parole, ha scelto un approccio differente in questa occasione tanto significativa. Al termine della lettura del Vangelo, momento clou di ogni celebrazione che precede, il Pontefice, con una voce che tradiva stanchezza e una certa flebilità, ha deciso di non procedere come da tradizione. Invece di condividere il testo delche aveva preparato,Francesco ha optato per il ...

Papa Francesco ha la voce affaticata e non legge l'omelia della Domenica delle Palme. È la prima volta nella storia - Continuano a far preoccupare le condizioni di salute di Papa Francesco. Il Pontefice non ha letto l'omelia che aveva preparato per la messa delle Palme. Introducendo i riti aveva mostrato ...leggo

Papa Francesco con la voce affaticata: non legge l’omelia della Domenica delle Palme - Il pontefice è rimasto in raccoglimento. Circa 25mila i fedeli presenti in San Pietro secondo quanto riferisce la sala stampa vaticana ...quotidiano

Papa Francesco non legge l’omelia alla messa delle Palme: il pontefice rimane in silenzio - Papa Francesco non ha letto l’ omelia che aveva preparato per la messa della domenica delle Palme. Alla lettura del Vangelo è seguito un momento di silenzio, poi si è passati direttamente al Credo. Gi ...ilfattoquotidiano