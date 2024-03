Il padre di Jordan Jeffrey Baby | il trapper morto in carcere a Pavia | “Non si è suicidato | voleva cambiare strada”

(Di domenica 24 marzo 2024) Roberto Tinti,diTinti (in arte), non può credere che suo figlio possa essersi tolto la vita. Nei suoi ultimi versi, il26enne diceva cheriprendere in mano la sua vita.

Il papà e l’avvocato di Jordan Tinti , 26 anni, il Trapper noto come Jordan Jeffrey Baby, trovato impiccato ieri mattina in una cella del carcere pavese chiedono “ giustizia ” e voglio no “ sapere cosa è ... (ilgiorno)

Bernareggio (Monza), 13 marzo 2024 – “Le cose non sono andate così, ma sono troppo scosso in questo momento per parlare, sono davanti al mio avvocato". Non crede al suicidio e annuncia querela per ... (ilgiorno)

