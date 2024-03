Il nuovo programma di Barbara d’Urso è in partenza?

(Di domenica 24 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Un’icona della televisione italiana:è un volto noto al pubblico italiano da decenni, con la sua conduzione di programmi di successo come Pomeriggio 5 che l’ha resa una vera e propria icona del piccolo schermo.Esclusa da Pomeriggio 5: Il Ritorno in TV è Imminente? Esclusione da Pomeriggio 5: La recente notizia della sua sostituzione alla conduzione di Pomeriggio 5 ha scatenato un acceso dibattito. Da un lato, i fan dellahanno espresso il loro disappunto e la loro solidarietà alla conduttrice. Dall’altro, alcuni hanno criticato il suo stile di conduzione, alimentando polemiche sui social media. Unprogetto all’orizzonte: Nonostante l’addio a Pomeriggio ...

Al via oggi, 23 marzo 2024, dalle 21.45 su Rai 3, "Todo Modo" , un nuovo programma di approfondimento. La trasmissione, condotta da Emilia Brandi, affronta il delicato e complesso universo della ... (today)

Le musiche originali del Maestro Sergio Colicchio saranno la colonna sonora di “Inimitabili” , il nuovo programma di Rai Cultura condotto da Edoardo Sylos Labini che, da domenica 24 marzo, in seconda ... (ildenaro)

Mileto, al via il premio "Nati per la musica" - Il Cantiere musicale internazionale di Mileto lancia la prima edizione del Premio Nazionale Nati per la musica ...quotidianodelsud

Stefano De Martino e Dayane Mello: di nuovo una coppia, lo erano già stati nel 2017 ma lei aveva cancellato subito una foto insieme - "Stefano De Martino starebbe vivendo un nuovo flirt". È quanto rivela Gabriele Parpiglia durante il programma Password, svelando che il conduttore Rai si sarebbe avvicinato a Dayane Mello, ex concorre ...baritalianews

Campobasso. I Popolari scoprono le carte, Colagiovanni sul tavolo delle trattative - I Popolari per l’Italia scoprono ufficialmente le carte e lanciano la candidatura di Salvatore Colagiovanni a sindaco di Campobasso. Ieri pomeriggio il partito di Vincenzo Niro – assente perché fuori ...primopianomolise