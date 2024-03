Il nuovo album di Michele Bravi è Tu Cosa Vedi Quando Chiudi Gli Occhi

(Di domenica 24 marzo 2024) Tre anni dopo la precedente pubblicazione,annuncia ildi inediti. Si tratta di TuGlie sarà disponibile nei negozi e negli store digitali dal 12 aprile. Dal progetto è appena giunto in radio ilsingolo, terzo in ordine di tempo, Malumore Francese, che vede il cantante duetta con Carla Bruni per un mix esplosivo ed ironico che mette al centro il desiderio amoroso. Il disco è stato scritto tra Milano, Parigi, Londra e Amsterdam ed è un viaggio tra le metafore attraverso la quale assorbiamo la concretezza e il tangibile. «Nelle canzoni l’immediatezza dell’esperienza si mescola all’astrazione. Nella musica ogni momento si riferisce ad altri momenti ...

Simona Ventura e Giovanni Terzi a "Domenica In" - Il ricordo di Gabriella Ferri e la grande musica italiana, con Zarrillo e Minghi ...rai

A Sparkle On The Dark Water - è il nuovo album del duo trip hop PINHDAR, formato dalla cantante Cecilia Miradoli e dal chitarrista/produttore Max Tarenzi, in uscita il 22 marzo 2024 per l’etichetta inglese Fruits de Mer Records. O ...sentireascoltare

Che tempo che fa, gli ospiti di stasera (24 marzo) di Fazio: Da Enrico Mentana a Gianna Nannini - Domenica 24 marzo 2024 sul Nove, ultimo appuntamento prima della pausa pasquale con «Che Tempo Che Fa» di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, ...ilmessaggero