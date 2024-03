Il motivo principale del trasferimento di Kylian Mbappe al Real Madrid deve ancora essere annunciato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 24 marzo 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.sarà la notizia più importante della prossima finestra dipoiché la superstar del Paris Saint-Germain dovrebbe lasciare la capitale francese per trasferirsi al. L’attaccante è in scadenza di contratto al Parco dei Principi a fine stagione dopo aver deciso di non attivare l’anno in più del suo attuale contratto.è al PSG da sei anni ed è diventato uno dei più grandi giocatori nella storia del club francese, giocando 297 partite per il club con sede a Parigi, segnando l’incredibile cifra di 250 gol e fornendo 106 assist ai suoi ...