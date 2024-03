Il Milan tira un sospiro di sollievo | non c’è lesione | l’esito degli esami strumentali

(Di domenica 24 marzo 2024) Buone notizie per ildopo l’infortunio del rossonero. Gli esami strumentali non hanno evidenziato nessuna. La pausa delle Nazionali di marzo rappresenta da sempre la quiete prima della tempesta. Questa è infatti l’ultima sosta della stagione, nonché quella che anticipa il rush finale, dove vengono poi assegnati i vari trofei nazionali ed internazionali. Proprio per questo motivo la pausa attualmente in corso è sempre la più temuta dai club, in quanto rischia di mettere K.O. alcuni giocatori proprio nel momento più importante della stagione. Le scorse, proprio su questo fronte, sono state ore di totale ansia per tutti i tifosi del. Proprio ieri sera infatti, durante l’amichevole tra Danimarca e Svizzera (gara che ha anche portato all’infortunio alla caviglia di Yann Sommer), il difensore rossonero Simon Kjaer è stato ...

Milano tira il fiato (+0, 05%) dopo aver rivisto i massimi dal 2008 al termine in una settimana in cui altri listini, a partire da quelli degli Stati Uniti, hanno ritoccato i record. In una seduta di ... (quotidiano)

"Non ci sono divisioni in FdI. Ho guidato questa comunità qui a Roma per circa 10 anni, da quando è nata FdI. Ho fatto un lavoro importante di tessitura di unione di aggregazione. Tendo la mano a ... (quotidiano)

ULTIM’ORA Milan – Pioli tira un sospiro di sollievo: non c’è lesione - Dopo lo spavento delle scorse ore i rossoneri possono sorridere, gli esami non hanno evidenziato nessuna lesione.spaziomilan

Pomigliano Femminile, pesante ko in casa del Milan: cronaca e tabellino - Sconfitta numero sedici in campionato per il Pomigliano Femminile che crolla sul campo del Milan e resta all’ultimo posto in classifica. Sesto ko di fila per la compagine campana che in queste prime d ...napolitoday

“Nessuna indagine sull’Inter”: baratro Zhang, Milan tirato in ballo - Nonostante lo Scudetto sia sempre più vicino, non mancano i problemi in casa Inter. A cominciare dalla situazione Zhang, ma non solo.calciomercato